ترامب خلال لقاء ملك الأردن: لن نشتري غزة ولكنها ستكون تحت إدارة أمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بموعد السبت كمهلة نهائية لتسليم حماس المحتجزين، مشددًا على أن إدارته لن تشتري غزة، لكنها ستعمل على إدارتها بشكل صحيح للغاية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع ترامب: غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"، وخطتي في غزة ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

موقف ملك الأردن

وقال ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تنتظر أن ترى خطة من مصر بشأن قطاع غزة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف ملك الأردن: "سيكون هناك رد من عدد كبير من الدول بشأن مستقبل قطاع غزة".

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