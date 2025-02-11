الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

استدعاء مالك عقار تعرض لانهيار جزئي في الوايلي

انهيار عقار ؛ فيتو
انهيار عقار ؛ فيتو

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء مالك عقار تعرض لانهيار جزئي بدائرة القسم لسماع أقواله.

وكشفت المعاينة عن سقوط درجات من سلم العقار، فضلا عن انهيار سقف غرفة بالطابق الأول في المنزل المكون من دور أرضي وأول ذي حوائط حاملة وأسقف خشبية.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف غرفة بعقار تقطنه أسرة واحدة بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأ الحي في وضع الصبات والترميم


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الوايلي غرفة الحماية المدنية قسم شرطة الوايلي

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