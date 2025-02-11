رسالة قوية من السيسي لرئيس قناة السويس بشأن مشروع الازدواج (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: مشروع ازدواج القناة بالقطاع الجنوبي تم تنفيذه بأياد مصرية وبالجنيه المصري ولم نكلف الدولة أعباء بالعملة الصعبة.

ميزانية هيئة قناة السويس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"مشروع إزدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي من ميزانية الهيئة الاستثمارية بعيدًا عن ميزانية الدولة.

رسالة السيسي لـ رئيس قناة السويس

ولفت:"لما عدد السفن في قناة السويس قل والعائد انخفض الرئيس السيسي قال لي أوعى توقف مشروع ازدواج القناة بالقطاع الجنوبي ونشتغل عادي وكإنه مفيش حاجة حصلت علشان لما تعود الحركة لطبيعتها تبقى جاهز، ومنوقفش أي مشاريع لإن اللى حصل موقف طارئ وهيعدي وده كان دافع لينا بالاستمرار بالمشروع".

وأشار: "مشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي عبارة عن 40 كيلو من مدخل قناة السويس وحتى البحيرات المرة الصغرى".

الهدف من مشروع ازدواج قناة السويس

وأوضح: الهدف من إزدواج قناة السويس زيادة أعداد السفن في المجرى الملاحي ومن زيادة إيرادات القناة من رسوم العبور.



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