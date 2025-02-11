الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

"مجمعة تأمين السيارات" ترصد حجم تراخيص المركبات خلال يناير الماضي

سيارات
سيارات

استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالى  مبيعات السيارات الوزير خلال شهر يناير الماضي 2025، والتى بلغ عددها نحو  37.136 ألف سيارة.

 

جاء ذلك وفقا لما نشره تقرير الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، المركبات الملاكي أيضا والنقل والأتوبيسات والدراجات النارية وغيرها خلال الاشهر الاول من العام الجديد 2025.

 

مبيعات المركبات في مصر وفق موديل السنة خلال يناير
 

بلغ إجمالى السيارات المرخصة من موديل 2022 نحو 2.503 مركبة.

بلغ إجمالى السيارات المرخصة من  موديلات 2023 بعدد 2.438 مركبة.

بلغ إجمالى السيارات المرخصة من موديلات 2024 بعدد 8.432 مركبة.

بلغ إجمالى السيارات المرخصة من موديلات 2025 باجمالي 23.761 ألف مركبة.

بلغ إجمالى السيارات المرخصة من موديلات 2026 بعدد 2 مركبة.

 

انخفاض مبيعات يناير عن ديسمبر الماضي


ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور،حجم تراجع تراخيص السيارات خلال شهر  يناير مقارنة بشهر ديسمبر  2024 الماضي, وصلت مبيعات المركبات الزيرو فيه الي 41.665 ألف مركبة مما يعني انخفاض مبيعات يناير عن ديسمبر بأكثر من 4000 مركبة.

 

مبيعات المركبات في ديسمبر الماضي وفق موديل السنة
 

موديل 2021 بعدد 2.200 مركبة.

موديل 2022 بعدد 3.259 مركبة.

موديل 2023 بعدد 3.243 مركبة.

موديل 2024 بعدد 9.418 مركبة.

موديل 2025 بعدد 23.545 ألف مركبة.

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