الثلاثاء 11 فبراير 2025
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اقتصاد

إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر يناير 2025

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر يناير التي شملت السيارات الملاكي الجديدة الزيرو، وبلغت  14.709 ألف سيارة ملاكي. 

 

مبيعات  شركات السيارات الملاكي في يناير الماضي
 

ووفقًا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، ترتيب شركات السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا خلال يناير بمصر كالتالي: 
 

1- سيارات نيسان 1.777 سيارة.
 

2- سيارات هيونداي 1.514 سيارة.
 

3- سيارات شيري 1.463 سيارة.
 

4- سيارات MG بعدد 1.400 سيارة.
 

5- سيارات مرسيدس 865 سيارة.

بروتون تبيع 52 سيارة ملاكي في يناير
وحققت بروتون الترتيب الأخيرة بعدد 52 سيارة. 

 10 شركات ملاكي في ديسمبر الماضي كالأكثر مبيعًا
ووفقًا لما نشرته  الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري، المقارنة بين أكثر الشركات التي حققت مبيعات للملاكي في يناير الماضي وديسمبر الماضي نجد قائمة ديسمبر كالتالي: 
1- سيارات نيسان بعدد 1.752 سيارة. 
2- سيارات شيري لعدد 1.607 سيارة. 
3- سيارات هيونداي 1.557 سيارة. 
4- سيارات MG 1.520 سيارة.
5- سيارات مرسيدس 903 سيارة.
6- سيارات تويوتا 756 سيارة.
7- سيارات كيا 729 سيارة.
8- سيارات BMW بعدد 622 سيارة.
9- سيارات سكودا 547 سيارة.
10- سيارات جيتور 465 سيارة.

ارتفاع مبيعات نيسان الملاكي في يناير عن ديسمبر
 

وتستمر نيسان في صدارة مبيعات الملاكي في يناير كما في ديسمبر الماضي، ولكن بدلت هيونداي الأدوار مع شيري حيث ارتفعت هيونداي للمركز الثاني في يناير وتراجعت شيري للمركز الثالث.

 

 بينما احتفظت MG بالمركز الرابع في يناير كما في ديسمبر وكذلك حافظت مرسيدس على الترتيب الخامس في القائمة في كلا الشهرين. 

 

وقد ارتفعت مبيعات نيسان في يناير بينما تراجعت مبيعات هيونداي وشيري كما تراجعت كذلك مبيعات MG ومرسيدس في يناير عن ديسمبر.

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