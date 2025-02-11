رئيس النيابة الإدارية يَشهَد الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة

شهد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

شهدت فعاليات اليوم تكريم عددًا من قضاة مجلس الدولة المتميزين

حيث شهدت فعاليات اليوم تكريم عددًا من قضاة مجلس الدولة المتميزين، وأُسَر السادة المستشارين الراحلين، وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة.

ومن جانبه هَنَّأ المستشارعبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمي للمجلس الذي يأتي متماشيًا مع استراتيجية الدولة الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأكَّد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشارمحمد سمير.

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