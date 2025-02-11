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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وبريست بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

دوري ابطال اوروبا،أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام بريست في إطار ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

تشكيل باريس سان جيرمان 

تشكيل فريق بريست 

ويسعى فريق باريس سان جيرمان خلال المباراة، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لتسهيل مهمة الإياب في باريس.

من جانبه، يسعى بريست إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي. ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة.

بالنسبة لباريس سان جيرمان، تُعد المباراة فرصة لتعزيز مسيرته في دوري الأبطال وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، أمام بريست، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحاته الأوروبية وتمنحه دفعة معنوية لبقية الموسم.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبريست


تُعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في إطار دوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في هذه البطولة، مع ذلك، سبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الفرنسي، وكانت باريس سان جيرمان، صاحب الغلبة.

 

وذكر الموقع الرسمى لنادى باريس سان جيرمان، أن الفريق لم يخسر في 30 مباراة رسمية (22 فوزًا و8 تعادلات) أمام بريست منذ الهزيمة في 26 يناير 1985 بنتيجة (1-3).

ومنذ وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، خسر باريس مباراتين رسميتين فقط أمام الأندية الفرنسية، ضد نيس (2-3، 15 سبتمبر 2023) وأمام تولوز (1-3، 12 مايو 2024) من أصل 66 مباراة خاضها.

وسجل عثمان ديمبيلي هدفًا واحدًا على الأقل في أول 7 مباريات له في عام 2025 مع باريس، ضد موناكو (هدف واحد)، وسانت إيتيان (هدفين)، ومانشستر سيتي (هدف واحد)، ورانس (هدف واحد)، وشتوتجارت (3 أهداف)، وبريست (3 أهداف) وموناكو (هدفين)، وهي سلسلة قياسية في تاريخ النادي.


وتأهل نادى العاصمة الفرنسي للدور الفاصل بعدما احتل المركز الخامس عشر فى الترتيب النهائى، بينما جاء بريست فى المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق مؤخرا فوزا عريضا على ضيفه فريق موناكو، بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بينما توقف رصيد موناكو عند 37 نقطة في المركز الثالث.

 

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