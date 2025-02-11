وزير الشئون النيابية: اقتراح تشريع لتيسير إجراءات تصاريح تصوير الأفلام في الأماكن الأثرية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.



وأضاف فوزى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،: " نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخص الذهبية والموافقة الواحدة من خلال الضمانات وًمنها أن يكون هناك مندوب مع الاطقم الأجنبية بما يسهل كل أعمالهم.



و قال أن الوزارة تتبني اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهل عمل اللجنة ، موضحا أن مدينة الانتاج الإعلام حققت نجاح كبير والمدينة تحتاج مزيد من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل

و قال وزير المجالس النيابية " نأمل أن الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا.

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

وعقبت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،: نستبشر خيرا فيها يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية وو نحن لا نخترع العجلة ونرى التجارب السابقة في هذا السياق وعلينا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم



وقالت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.

وأضافت د درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، و في هذا الصدد أود التنويه: أنه على مدار دورى انعقاد وحرصًا من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من ٥ اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسيير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وانشاء جهة مختصه بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد.

وتابعت، " وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظرًا لعزوف شركات الانتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنبًا للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

و شارك فى الاجتماع، الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

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