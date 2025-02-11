آخر التطورات في قضية نداء وسيدة الشرقية، محام يفجر مفاجأة

أزمة نداء وحماتها، بعد مرور نحو 190 يومًا تقريبًا من واقعة اتهام زوجة تدعى "نداء" بالتعدي على حماتها بدائرة مركز ديرب نجم في محافظة الشرقية وحفظ الدعوى ضدها، وذلك بعد تصالح الطرفين، عادت “الأزمة” مجددًا للواجهة لتصبح حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرة أخرى بعد سفر الزوج للخارج ورفضه عودتها للمنزل، بل تطور الأمر لقيام الزوج بإخفاء المنقولات الزوجية بحسب أقوال أسرتها.

محامي نداء يكشف تطورات جديدة في القضية

من جانبه أكد محمد فتوح حسن محامي نداء، أنه حصل في الساعات الماضية على حكم من المحكمة بالسجن لمدة أسبوعين على والدة الابن بعد إدانتها بالتعدي بالضرب المبرح على والدة الزوجة قبل واقعة الفيديو المتداول.

قائمة المنقولات الزوجية

وكان محامي الزوجة، قد أكد في تصريحات لفيتو في وقت سابق أن نداء قد تسلمت في وقت سابق قائمة المنقولات الزوجية أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ«القائمة»، ما عدا مصاغها الذهبي وذلك من مركز شرطة ديرب نجم بمحضر رسمى في حضور أسرتها.

واقعة نداء وحماتها، فيتو

وقال فتوح، إن أسرة الزوج قامت بإحضار المنقولات في المكان والزمان المحددين سلفا وتم تسليمها للزوجة، وتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات وتم التوقيع عليه من قبل الزوجة لافتا إلى أن قضيتى النفقة الزوجية ونفقة الطفلة حنان تم حجزهما في وقت سابق للحكم.

محضر التعدي بالضرب على والدة نداء

وتابع: "هناك محضر تشهير ضد الزوج متداول في النيابة العامة علاوة على محضر آخر بعدم التعدي بالضرب على والدة نداء".

حفظ الدعوى والتصالح في قضية سحل سيدة الشرقية على يد زوجة الابن

قضت محكمة ديرب نجم الجزئية في محافظة الشرقية في شهر يوليو من العام الماضي حفظ الدعوى ضد الزوجة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها، وذلك بعد تصالح الطرفين.

الداخلية تكشف ملابسات الفيديو

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تمكّنت من كشف ملابسات ما تمّ تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله زوجة صاحب الحساب تعتدي على والدته بالشرقية.

أزمة نداء وحماتها،فيتو

وبالفحص تمّ تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل مقيم خارج البلاد) لتضرره من زوجته (ربة منزل - مقيمة طرف والدته) لتعديها على والدته بالضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية.

وباستدعاء والدته أيدت ما سبق واتهمت زوجة ابنها بالتعدي عليها بالضرب، وباستدعاء المشكو في حقها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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