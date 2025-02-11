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التنمية المحلية: اجراء المقابلات الشخصية لـ244 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية

جانب من مقابلات اللجنة،
جانب من مقابلات اللجنة، فيتو
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واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوى جميع المحافظات.

 

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وتضم اللجنة العليا للقيادات كلا من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها قالت وزيرة التنمية المحلية إن اليوم الثالث شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالي 80 متقدمًا، ليبلغ العدد الإجمالي الذي تم إجراء مقابلات لهم 244 متقدمًا ممكن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالي 1206 متقدمين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم أيضًا فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية فى حال اختيارهم من اللجنة العليا واجتيازهم لباقي الاختبارات الأخري.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي حرص اللجنة العليا للقيادات على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية بالمحافظات بما يساهم في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.

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