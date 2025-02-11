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مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة توعوية عن الغدة الدرقية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة توعوية عن الغدة الدرقية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع وحدة الغدد الصماء بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، محاضرة توعوية مجانية مفتوحة للجمهور بعنوان “اعرف أكثر عن الغدة الدرقية”، وذلك يوم الخميس المقبل  الساعة 12  ظهرًا، في مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية.

 

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تهدف المحاضرة إلى رفع الوعي بأهمية الغدة الدرقية في جسم الإنسان ودورها الحيوي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاضطرابات التي قد تؤثر على وظيفتها، وأحدث التطورات في الأبحاث المتعلقة بهذا الصدد، كما تناقش المحاضرة عدة محاور مهمة نذكر منها تعريف بالغدة الدرقية وأهمية دورها في الجسم، استعراض اضطرابات الغدة الدرقية: الأسباب، والأعراض، وطرق العلاج، وعرض أحدث الأبحاث والاتجاهات في مجال الغدد الصماء.
يتحدث في المحاضرة كل من  الدكتور تامر الشربيني، أستاذ الغدد الصماء ورئيس قسم الأمراض الباطنة، كلية الطب، جامعة الإسكندرية،  الدكتورة علياء الأجهوري، أستاذ الغدد الصماء، كلية الطب، جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد علاء، مدرس الغدد الصماء، كلية الطب، جامعة الإسكندرية. 

 تدير الجلسة  الدكتورة إيمان عزام، أستاذ الغدد الصماء، كلية الطب جامعة الإسكندرية.

يأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن برنامج نادي التوعية الصحية الذي ينظمه مركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية والذي يعد برنامجا توعويا موجها إلى المجتمع العام، يهدف إلى تقديم الفرصة للتعلم وتبادل الأفكار حول نمط حياة صحي من خلال جلسات تعليمية منتظمة تتناول مواضيع صحية متنوعة.
المحاضرة مفتوحة للجمهور.

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مكتبه الإسكندرية القاهرة الدكتور تامر الشربيني جامعه الإسكندرية

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