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توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى، مذكرة تعاون بين الإفتاء والبحث العلمي

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية وأكاديميـة البحث العلمي والتكنولوجيا
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 شهدت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دار الإفتاء المصرية، ويمثلها  الدكتور نظير محمد عياد،  مفتي جمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتمثلها الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية. 

 

دار الإفتاء المصرية وأكاديميـة البحث العلمي والتكنولوجيا يوقعان مذكرة تعاون

 جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف في تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين.

يأتي ذلك فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمي والتحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة لشخصية "أنس" التي اقترحتها دار الإفتاء المصرية، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها. 


ويأتي هذا التعاون المشترك لما لدار الإفتاء المصرية من دور في تطوير الإفتاء وفق خطط وآليات وبرامج علمية وتعليمية تستعين فيها بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسعى إلى الاستفادة من مختلف العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير عملية الإفتاء والعلاقة المتبادلة بين الفتوى ومختلف العلوم والتخصصات، والتعاون مع العلماء والباحثين في بناء المعارف المتكاملة عن المجالات المتقاطعة مع الإفتاء، ومن منطلق أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جهةٌ تتولى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمي، وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين.

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أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي والتكنولوجيا التكنولوجيا والابتكار دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية

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