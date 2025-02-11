أميرة سليم تغني للحب في الأوبرا 13 فبراير الجاري

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان "هذا هو الحب" للسوبرانو أميرة سليم وبمشاركة عازفة البيانو باسكال روزيه، وتستضيف الفنان أحمد حرفوش، وذلك في الثامنة مساء الخميس ١٣ فبراير الجاري على المسرح الصغير.

حفل أميرة سليم بالأوبرا

ويتضمن البرنامج باقة من المؤلفات الرومانسية الغربية والعربية منها " الحياة الوردية لـ لويجى وأيديه بياف، ماذا ستفعل بقية حياتك لـ ميشيل لوجران، رائع لـ شارل أزنافور، سلوان لـ أستور بياتسولا، بحلم معك لـ هانى شنودة، هذا هو الحب لـ هارى وارين، أبدا لـ كولمان، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الأطرش، حب حياتى لـ فريدى ميركورى وكوين، تعالى معي لـ كونتى، أنا مريضة لـ أليس دونا وسيرج لاما، أرشدنى الى بيتى لـ فريدى ميركيرى، أنا إسمى إيرما لادوس لمنير مراد وشادية، تامى لـ جاى ليفينجستون، ترنيمة الحب لـ مارجريت مونو، حلوة يا بلدى لـ جيف بارنيل وداليدا " توزيع أحمد مجدى.

دار الأوبرا المصرية

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.