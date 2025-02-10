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ثقافة وفنون

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد محمد العزبى على المسرح الصغير

ندوة محمد العزبي،
ندوة محمد العزبي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى ندوة بعنوان محمد العزبى سلطان الموال إحتفالا بذكرى ميلاده.

وتستضيف الأوبرا أرملته إحسان على محمد، الشاعر محمد العسيرى وتديرها الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين ويتخللها فقرة فنية لمركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار تضم مجموعة من أعمال الفنان الكبير  وذلك فى السابعة مساء الاربعاء ١٢ فبراير على المسرح الصغير. 

الفنان محمد العزبي 

جدير بالذكر ان الفنان محمد العزبى ولد في ٢٠ فبراير ١٩٣٨ ويعد من أبرز مطربى الأغنية الشعبية، نجح فى تحقيق مكانة متميزة في غناء الموال الشعبى وصلت به لقلوب وأذواق الجماهير بمختلف الفئات، تميز صوته بنبرة من الشجن العذب، أنضم لفرقة رضا ومن أبرز أغنياته «الأقصر بلدنا» و«فانوس رمضان» و«إزى الصحة» و«حتشبسوت».
وقد اكتسبت أغنيته «عيون بهية» شهرة خاصة بمصر والبلاد العربية، والتى كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها الموسيقار بليغ حمدى ورحل عن عالمنا فى ٥ فبراير عام ٢٠١٣.

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