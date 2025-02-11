الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تتسلم التحريات الأولية في العثور على جثة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

النيابة العامة
النيابة العامة

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الأولية في واقعة العثور علي جثة فتاة عشرينية، داخل مصلي بمول شهير بالتجمع أمام الجامعة الأمريكية.

وأشارت التحريات الأولية أن الفتاة كانت تمر بأزمه نفسية وضغوطات مما يشير إلى احتمالية تخلصها من حياتها.

وكانت  قوات الأمن تلقت بلاغا من الأهالي بوجود فتاة في حالة إغماء، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتكشف عن وفاتها، ولازال البحث جاريا عن سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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