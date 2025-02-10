الإثنين 10 فبراير 2025
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حوادث

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

عثرت قوات الأمن علي جثة فتاة عشرينية، داخل مصلي بمول شهير بالتجمع أمام الجامعة الأمريكية.

وكانت قد تلقت قوات الأمن بلاغ من الأهالي بوجود فتاة في حالة إغماء، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتكشف عن وفاتها، ولازال البحث جاريا عن سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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الجامعة الامريكية العثور علي جثة فتاة النيابة العامة مول شهير بالتجمع تطبيق نبض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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