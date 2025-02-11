تأييد الحبس عامين لعاطل تعدى على لاعب وادي دجلة بأبو النمرس

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بتأييد حكم الحبس عامين لعاطل متهم بالتعدي على أحمد دحروج لاعب وادي دجلة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنح مستأنف أبو النمرس، قبول استئناف اللاعب أحمد دحروج لاعب نادي وادي دجلة، على حكم حبسه 3 أشهر في اتهامه بالتعدي على شخص، وفي الموضوع قضت مجددًا ببراءته من الاتهام المسند إليه.



البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس، بلاغا من شقيق أحمد دحروج، لاعب نادي وادي دجلة يفيد بتعرضه للضرب علي يد مجموعة من الأشخاص أمام منزله بمنطقة أبو النمرس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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