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أخبار مصر

شديدة البرودة ومناطق تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى  قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية  الغربية وجنوب سيناء  على فترات متقطعة.

 

أمطار ورياح، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين وتحذر من عدم استقرار الجو


واعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

كما توقعت أن  يسود طقس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 16

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06  و درجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -01 ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06  ودرجة الحرارة العظمى 18

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

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