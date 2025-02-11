نجوم تحولت قصص حبهم وزواجهم من الغرام إلى الانتقام (فيديو)

في عالم الفنانين، لا تقتصر الأضواء على النجاح الفني فقط، بل تمتد لتتسلط تلك الأضواء على حياتهم الشخصية، خاصة عندما تتحول قصص الحب والزواج إلى حروب تصريحات وخلافات علنية ويتحول الغرام إلى انتقام.

فرغم أن الانفصال أمر طبيعي حينما تستحيل الحياة بين الطرفين إلا أن بعض العلاقات تظل عالقة في الأذهان، بسبب الطريقة التي انتهت بها أو ما تلاها من أفعال وتصريحات من أحد الأطراف أو كليهما.

بسمة بوسيل وتامر حسني

ومؤخرًا، تصدرت أخبار بسمة بوسيل وتامر حسني، المشهد، بالرغم من مرور وقت طويل على الطلاق بينهما، حيث انتشرت تصريحات بسمة بوسيل في أحد البرامج كالنار في الهشيم، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء المؤيدة أو الرافضة لحديثها، وتعالت الأصوات الرافضة معللة بأن “النهايات أخلاق” وأن بسمة كان أفضل لها ولأبنائها التزام الصمت بعد الانفصال، بينما رأي المؤيدون أنها لها كامل الحق في التعبير عن مشاعرها في الوقت المناسب لها.

فقد قالت بسمة رسائل مبطنة عبر تصريحاتها الإعلامية تفيد بأنها لم تكن سعيدة في زيجتها مع النجم تامر حسني، وأنها عانت من الاكتئاب وأن الحب “عماها” كما أشارت إلى أنها كادت أن تنتحر في فترة من فترات حياتها لولا وجود والدها وغيرها من التصريحات التي تلمح أن حياتها مع تامر لم تكن على ما يرام كما كانت تظهر.

في المقابل، حاول تامر الابتعاد عن الدخول في مشادات علنية، لكن التعليقات المستمرة جعلت القصة حديث الجمهور.

ريم البارودي وأحمد سعد.. أزمة تصريحات لا تنتهي

لطالما كانت العلاقة بين الفنانة ريم البارودي والمطرب أحمد سعد محط اهتمام الجمهور، ليس فقط بسبب الحب الذي جمعهما، ولكن بسبب الحروب الإعلامية التي تبعت الانفصال.

تصريحات ريم المستمرة حول تعرضها للخذلان، ومواقفها الحادة تجاه سعد، جعلت قصتهما واحدة من أكثر العلاقات المثيرة للجدل في الوسط الفني.

ورغم أن سعد دخل في زيجات جديدة بعد ريم، إلا أن الأخيرة لم تتوقف عن الإشارة لسعد في بعض المواقف، حتى أنها مساء أمس قالت في لقاء إعلامي عن ظاهرة ارتداء الرجال الحلق : "ظاهرة مش صحيحة ومش صحية.. إحنا مش في أوروبا عشان نقلد.. لازم نشوف إيه اللي بيليق علينا ونحتفظ بهويتنا.. أنا عن نفسي ما بحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق، لو تقدم لي راجل لابس حلق هرفض الزواج منه، لا خالص غلطة وندمانة عليها"، وهو ما اعتبره البعض تلميح يتعلق بأحمد سعد الذي ظهر بحلق في الفترة الأخيرة.

أصالة وطارق العريان.. خلافات مستمرة رغم الزواج الجديد

انفصال أصالة وطارق العريان لم يكن مجرد خبر عادي، بل حظى باهتمام كبير وقت حدوثه بسبب الطريقة التي انتهت بها العلاقة، فأصالة لم تتردد في التعبير عن حزنها العميق وخيبة أملها من زوجها السابق الذي اتهمته بالخيانة.

ورغم مرور سنوات على الانفصال، وإعلان كل منهما الزواج من أشخاص آخرين إلا أن اسميهما ارتبط ببعضهما من جديد حيث حذف المخرج والمنتج طارق العريان مؤخرا أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة، مما تسبب في انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وقال العريان في بيان أصدره أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه الأوراق الرسمية التى تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

كما أضاف العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق لنشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".

وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث بقيام أصالة بالتعبير أمام الجميع في حفل Joy Awards عن حبها لزوجها فائق حسن وتغزلها فيه.

وبعد هذه البيان أثارت الفنانة السورية أصالة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بتغريدة مثيرة عن الأمانة والخيانة.

حيث قالت أصالة: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح".

متابعو أصالة انهالوا بالتعليقات على البوست، مشيرين إلى أن هذا التعليق ربما قصدت من خلاله زوجها السابق طارق العريان، خاصة أنها كتبته بعد أيام من بيان طارق الذي أصدره على خلفية أزمة أغنية "60 دقيقة حياة" التي جمعته بـ أصالة آنذاك.

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