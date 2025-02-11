محافظ القاهرة: القيادة السياسية تحرص على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة د. هدى يونس إبراهيم، وهدى جمال عزت بعد انتهاء فترة التدريب العملى الميداني لهما بمحافظة القاهرة الذي تم في الفترة من ١٣ يناير الماضي حتى ١٠ فبراير الجاري ضمن «برنامج المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ القاهرة أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتأهيلها للقيادة وصقل مهاراتها وقدراتها الشخصية والقيادية، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يعد أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يُعد جزءًا من جهود الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري.

صابر: حريصون على قيادة المرأة فى كافة المجالات



وأضاف محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية ودورها في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

واضاف د. إبراهيم صابر، أن محافظة القاهرة استطاعت خلال سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار تقديم كل الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

وحصلت المتدربتان على تدريب عملى فى مناطق القاهرة الأربعة، كما تعرفتا على أسلوب العمل في المحليات، وزارتا عددًا من المراكز التكنولوجية، واطلعتا على كيفية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.



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