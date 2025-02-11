رئيس الأسقفية: التعليم المسيحي الحقيقي يعزز الوحدة والمحبة

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أولى جلسات مؤتمر تدريب الأساقفة لكنائس نصف الكرة الجنوبي "Global South"، وذلك في القاهرة، بحضور رئيس الأساقفة جاستين بادي، رئيس مجلس إدارة "Global South"، ورئيس الأساقفة استفين كازيمبا، رئيس أساقفة أبرشية أوغندا، والمطران ألفريد الوا، قائد المؤتمر.

التعليم المسيحي هدفه المحبة

وخلال كلمته، أشار رئيس الأساقفة سامي فوزي إلى ما ذكره الرسول بولس في رسالته إلى تيموثاوس، حيث أكد أن الهدف الأساسي من التعليم المسيحي هو المحبة، التي تنبع من قلب نقي، وضمير صالح، وإيمان صادق (تيموثاوس الأولى 1:5). وشدد على أن التعليم المسيحي الحقيقي لا يكرس الانقسام، بل يعزز الوحدة، ويرتكز على الإخلاص.



وأضاف الدكتور سامي فوزي أن قيم المحبة يجب أن تكون حاضرة في حياتنا اليومية، بحيث تعكس كلماتنا وأفعالنا هذه المحبة، مما يساعد في الحفاظ على جوهر الإنجيل وتجنب التعاليم التي تشتت الإيمان، والتركيز بدلًا من ذلك على بناء بعضنا البعض في الحق والنعمة.

كما أكد رئيس الأساقفة على أهمية قياس كل التعاليم على ضوء الكتاب المقدس، باعتباره المصدر الوحيد للتعاليم الصحيحة.

واختتم كلمته بالدعاء قائلًا: "ساعدنا يا رب أن نظل أمناء لكلمتك، وأن نحيا بالمحبة، ونشارك بخبر خلاصك مع العالم، ليكن كل ما في حياتنا لمجد اسمك".



جدير بالذكر أن مكتب نصف الكرة الجنوبي تم افتتاحه في مصر العام الماضي تحت إشراف ميراندا منير، المدير التنفيذي للمكتب، حيث تهدف لقاءات كنائس نصف الكرة الجنوبي إلى تعزيز التعاون بين الكنائس الأسقفية، ومعالجة القضايا المشتركة، كما توفر فرصة للأساقفة وممثلي الكنيسة لمشاركة الخبرات والتجارب فيما بينهم.



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