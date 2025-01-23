نقيب الأطباء البيطريين: 5 آلاف و600 طبيب ينضمون لسوق العمل كل عام

استقبل الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، بمقر النقابة العامة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لبحث التعاون المشترك.

نقيب الأطباء البيطريين يلتقى وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب



شارك باللقاء من مجلس النقابة العامة: الدكتور محمود حمدي وكيل النقابة العامة، الدكتور كريم زكي الأمين العام، الدكتور يوسف العبد عضو المجلس. وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب كل من: النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومن أعضاء التنسيقية: المهندس أحمد حشيش، المستشار محمد عبد الله، الدكتورة نيفين إسكندر، هدير زيدان، أحمد عبد العزيز، المهندس أحمد صبري، الدكتور محمد شوقي.

توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما



أستعرض الدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أهم التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين وأشار الى أهم قضايا الطب البيطري والتى تتمثل في وجود حوالي 5 آلاف و600 طبيب بيطري جديد من الخريجين كل عام ينضمون الى سوق العمل، في حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما، مشيرا إلى أن النقابة تدرس إنشاء شركات فى مجالات الخدمات البيطرية اسهاما منها لتوفير فرص عمل الى جانب تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادة الموارد، والاستفادة منها أيضا لتكون مركز تدريبي لحديثى التخرج.

ولفت النقيب العام الانتباه إلى أن النقابة لديها خطط وملفات جاهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما يدعم زيادة جذب المستثمرين لمصر، موضحا أن 85% من مربيين الدواجن والماشية هم من الأهالى، ورغم ذلك فإن 90% من الوحدات البيطرية التي تخدم هؤلاء المربيين وتحافظ على الثروة الحيوانية في القرى أصبحت خالية من الأطباء البيطريين، مقترحا طرح الوحدات البيطرية للإيجار السنوي لشباب البيطريين، حيث يمكن أن تستوعب كل وحدة بيطرية من 6 إلى 8 أطباء بيطريين لإدارتها.

ولحل هذه المشكلات، قال الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين: أتخيل أن الحل بدايته الادارة الاستراتيجية للمنظومة البيطرية فى أنحاء الجمهورية، الأمر الذى سينعكس على إنتاجية اللحوم، وصحة الإنسان، والدواء البيطرى، وغيرها، كما تطرق النقيب العام إلى إطلاق النقابة العامة لمشروع علاج خاص بالأطباء البيطريين بتغطية تصل الى 100 ألف جنيه، وإنشاء صندوقين لدعم مرضى السرطان من الأعضاء، وأخر لرعاية الأيتام.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين على أن تحسين موارد النقابة هى الشغل الشاغل لمجلس النقابة فى الوقت الحالى، فى ظل محدودية الموارد التي تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، مطالبا ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب بتبنى مشكلات وملفات الطب البيطرى لما يمثله من أمن قومى للدولة.

الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين: الدولة يجب أن تستفيد من قطاع الطب البيطري والثروة الحيوانية

فيما قال دكتور كريم زكي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين: يجب أن تستفيد الدولة من قطاع الطب البيطري والثروة الحيوانية، فهو قطاع استثمار بمليارات الجنيهات سنويًا وإدارة تلك الاستثمارات بالطريقة الصحيحة بأن يكون وجود الطبيب البيطرى كمشرف على هذه المشروعات، وانعكاس هذا على تقليل حجم الأمراض والأوبئة التي تواجهها وزارة الصحة، فهناك رابط مهم بين متبقيات الأدوية الموجودة في اللحوم والألبان والأسماك والأسرّة الموجودة فى وزارة الصحة.

وأضاف أن انتقاص صلاحيات الطبيب البيطرى فى جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الاخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطرى دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.

وقال النائب دكتور أكمل نجاتي -عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية – نحن فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مظلة حوارية ل26 حزبًا على الساحة السياسية ممثلين برلمانيا وفى الهيئات الحكومية والعامة، ولدينا علاقات جيدة بالنقابات وبالذات النقابات المهنية التى تمثل الصوت العاقل والمؤثر للمهنيين وكذلك يعطينا تواصل مباشر مع أصحاب الحقوق، وكذلك المطالب أو تدخلات تشريعية ودعم سياسى وخلافه.

أكد أن التنسيقية شاركت فى قانون المسئولية الطبية ونزعنا فتيل الأزمة بين الأطباء والحكومة وذلك بفضل زملائنا فى التنسيقية، ولدينا أهتمامًا كبيرًا بنقابة الأطباء البيطريين.

فى سياق متصل، قال الدكتور محمود حمدى – وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين – أبرمنا بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية واتحاد النقابات المهنية، ومن خلاله استطاعنا كنقابة الأطباء البيطريين ننظم أكثر من دورة من دورات أكاديمية ناصر على مستوى المحافظات.

أضاف: أى طبيب بيطرى يريد ان يقيم أى مشروع نوفر لها الدعم المالى والدراسات الاستراتيجية ودراسة الجدوى والمتابعة المستمرة والنصائح التى يحتاجها وأى مجالات تناسبه واستشارات مهنية بخلاف تدريب مجانى لمدة شهر قبل المشروع، وهنا تعطى للطبيب البيطرى بجانب التدريب والتمويل الإلمام بمعطيات الأمن القومى والتحديات التى تواجهها الدولة وهى معادلة مهمة، فالنجاح ليس الأكثر علما ولكن الأكثر إدراكا بالتحديات والصعوبات التي تواجه دولة ويكون على نفس المستوى حتى يكون شخصا ناجحا ومؤثرا، وسيكون هناك تعاون بيننا وبين وزارة العمل، حتى نستطيع مساعدة أسرة الطبيب البيطري لفتح باب من أبواب التوظيف وهى مساعدة للطبيب البيطرى غير مباشرة، وكل ذلك تحت توجيهات الرئيس السيسي ممثلة في مبادرة "بداية".

من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة: لدينا ملفات جاهزة للاكتفاء الذاتى فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو اكتفاء ذاتى حقيقى ومشروعات تنموية، ونقابة الأطباء البيطريين تعتبر نفسها بيت خبرة لدراسات الجدوى لكل المستثمرين والجهات الحكومية في المشروعات القومية الكبرى، ويجب ان نشارك فى مناقشة كل التشريعات التي تخص الطب البيطرى.

أكد على ضرورة مشاركة مجتمعية بيننا وبين تنسيقية شباب الأحزاب ونكون ممثلين فى التنسيقية، وتدعيم العمل المشترك بيننا فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ولدينا رؤية تنموية لهذا القطاع، والأطباء البيطريين جاهزين بدورهم الهام في الجمهورية الجديدة.

قال المهندس أحمد حشيش، عضو تنسيقية الشباب: نتشرف للتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين، ونبدأ من الآن فى وضع خطة تنفيذية نعمل عليها، مؤكدًا على أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الأطباء البيطريين وتنسقية شباب الاحزاب والسياسيين، ويُعرض على الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية لدينا وبناء عليه نعمل على حل المشاكل خطوة بخطوة، وأضاف يكون التحرك على هذه المشاكل بند بعد بند طبقًا لخطة تضعها النقابة العامة للأطباء البيطريين لأهمية كل موضوع.

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