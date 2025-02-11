النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن المتهمين بالشروع في قتل شاب رفض دفع إتاوة بالسيدة زينب

استعجلت نيابة السيدة زينب الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المتهمين بالشروع في قتل شاب أثناء مشاجرة معه لرفضه دفع الإتاوة في منطقة السيدة زينب.

مشاجرة السيدة زينب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السيدة زينب بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ طرف أول (شاب "مصاب بجروح قطعية")، وطرف ثان: (مجموعة من الأشخاص) بسبب رفض الأول دفع الاتاوة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

واستمع فريق آخر لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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