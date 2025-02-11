الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

إسعاف
إسعاف

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بفتح تحقيقات موسعه لجثة فتاة عشرينية، داخل مصلي بمول شهير بالتجمع أمام الجامعة الأمريكية.

وكانت  قوات الأمن تلقت بلاغا من الأهالي بوجود فتاة في حالة إغماء، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتكشف عن وفاتها، ولازال البحث جاريا عن سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة الامريكية العثور علي جثة فتاة القاهرة الجديدة النيابة العامة مول شهير بالتجمع نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة المتهمين بتعذيب شاب حتى الموت لسرقته بالبحيرة

اليوم، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "حرق كنيسة كفر حكيم"

اليوم، محاكمة 35 متهما بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد

تحرك جديد في اتهام زوجة أورتيجا لبلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وهؤلاء يحق لهم الحضور

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

منوعات

المزيد

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

قبل صلاح مصدق.. ثمانية مغاربة ارتدوا قميص الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية