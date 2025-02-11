تحقيقات موسعة في العثور على جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بفتح تحقيقات موسعه لجثة فتاة عشرينية، داخل مصلي بمول شهير بالتجمع أمام الجامعة الأمريكية.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغا من الأهالي بوجود فتاة في حالة إغماء، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتكشف عن وفاتها، ولازال البحث جاريا عن سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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