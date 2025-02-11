الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

المسلماني يعلن عن تعاون قريب بين ماسبيرو والأهلي

الخطيب والمسلماني،
الخطيب والمسلماني، فيتو

زار الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث استقبله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بحسب بيان نشرته الهيئة منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

تفاصيل زيارة المسلماني للنادي الأهلي

استعرض المسلماني واقع وتحديات العمل الإعلامي، والجهود المبذولة لتطوير الهيئة الوطنية للإعلام في إطار رؤية (عودة ماسبيرو)، كما ناقش حالة الخطاب الرياضي في مصر.وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالمكانة الكبيرة للنادي الأهلي باعتباره ركيزة أساسية للقوة الناعمة المصرية، وبالمكانة الخاصة للكابتن محمود الخطيب لدي الجماهير الرياضية الكبيرة علي امتداد العالم العربي. 

وأضاف: إن التوسع الكبير وبناء النادي فروعًا مميزة في  مدينة نصر وزايد وأكتوبر، وكذلك تأسيس أكاديمية الأهلي في عدة محافظات، فضلًا عن بطولاته المحلية والخارجية.. هو أمر جدير بالثناء والتقدير.

وأكد رئيس الوطنية للإعلام علي أن الهيئة تقف علي مسافة واحدة من جميع الأندية، وتري في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية أساسًا للتضامن والتآلف ونبذًا الكراهية والتعصب.

وقال الكابتن محمود الخطيب : إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية للإعلام، في ظل المتغيرات الكبيرة والمنافسات المتزايدة، لكننا مستعدون دومًا لدعم جهود ماسبيرو، ونتطلع للعمل معًا في المستقبل القريب.

حضر اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

وفي نهاية اللقاء قام الكابتن محمود الخطيب بتكريم الكاتب أحمد المسلماني، وأهداه مجسم لهرم كريستال يحمل شعار النادي الأهلي، كما أهداه  فانلة القلعة الحمراء.

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