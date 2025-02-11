الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

النفط يرتفع في ظل مخاوف الإمداد ورسوم الرئيس ترامب الجمركية

اسعار النفط،فبتو
اسعار النفط،فبتو
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 واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب اليوم الثلاثاء، بعد تقرير أظهر أن إنتاج النفط الروسي جاء أقل من الحصة المستهدفة وبفضل المخاوف من المزيد من اضطراب الإمدادات، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية لإضعاف النمو الاقتصادي العالمي.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.32%، إلى 76.11 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا، أو 0.26%، إلى 72.51 دولار.

وسجلت العقود الآجلة للخامين مكاسب بنحو 2% في الجلسة السابقة بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية.
وقال محللون في  مذكرة بحثية إن الانتعاش جاء بفضل مؤشرات على تقليص الإمدادات.

وأضافوا أن النفط الروسي  "لم يحقق انتاج  حصته في أوبك+ في يناير، مما هدأ المخاوف حيال فائض المعروض.

 

انخفاض الإنتاج 

و انخفض الإنتاج إلى 8.962 مليون برميل يوميا وهو أقل بنحو 16 ألف برميل يوميا عن المستويات المتفق عليها بموجب اتفاق الإنتاج".

وأضاف المحللون أن المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات تصاعدت بعد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أمس الاثنين أفاد بأن الدول الأوروبية تعتزم مصادرة أسطول الظل الروسي.

 

تعثر عمليات شحن النفط الروسي 

 وتعثرت عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردين للنفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي واستهدفت ناقلات ومنتجين وشركات تأمين.

ومما يزيد من مخاوف العرض أيضا العقوبات الأميركية على شبكات شحن النفط الإيراني إلى الصين بعد عودة الرئيس دونالد ترامب لفرض سياسة "أقصى الضغوط" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي.

 

رسوم ترامب الجمركية 

 ولكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي من شأنها أن تضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، حدت من مكاسب الأسعار.

وقرر ترامب أمس الإثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

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