وزير البترول يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون في مجال الطاقة

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين.

وخلال اللقاء أكد المهندس كريم بدوى، أن هناك تعاون استراتيجي بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات وخاصة في مجالات البترول والغاز من خلال الشركات البريطانية التي لها محفظة أعمال كبيرة في مصر، لافتًا إلى أن بريطانيا لديها من التكنولوجيات الحديثة والخبرات التى يمكن الاستفادة منها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في المناطق البرية والبحرية والحقول المتقادمة فى ضوء حزمة الحوافز التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصرى وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوى، وكذلك مشروعات كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر.

تعاون مصري بريطاني في مجالات البترول والغاز

ووجه بدوى الدعوة للسفير البريطاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (EGYPES 2025) والمقرر انعقاده خلال الفترة 17-19 فبراير الجارى.

ومن جانبه صرح السفير البريطاني، بأهمية التعاون المثمر بين البلدين والتي نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة خلال الفترة الأخيرة في الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية ترغب في الاستثمار بمصر فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات ووقود الطائرات المستدام وكذلك مجال التعدين.

وفى نهاية اللقاء وجه السفير البريطاني الدعوة للمهندس كريم بدوى لحضور قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة يومي 24 و25 أبريل 2025، والتى تستضيفها المملكة المتحدة في لانكستر هاوس في لندن.

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