وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أديس تطورات أعمال الحفر واستكشاف الآبار بحقول أبورديس

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة أديس والمهندس أحمد محيي المدير الإقليمي للشركة بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج.

خطط توسع الحفر الاستكشافية في منطقة أبورديس

وخلال اللقاء تم استعراض موقف اعمال الشركة فى مجال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية بمنطقة ابو رديس التابعة لشركة سوكو ومنطقة خليج السويس التابعة للشركة العامة للبترول، وكذلك خطط حفر الآبار الاستكشافية والتنموية المستهدفة خلال الفترة القادمة، والتى ستسهم فى فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام.

وخلال اللقاء أشاد المهندس كريم بدوى بجهود الشركة وفرق العمل والروح التى يعملون بها والتى لمسها خلال زيارته فى نوفمبر الماضى لحقل رأس بدران التابع لشركة سوكو بمنطقة ابو رديس، والتى استطاعت باستخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة فى تحقيق قصص نجاح ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من هذه المنطقة خلال الفترة الاخيرة بما يتماشى مع المحاور الأساسية التى تشملها استراتيجية الوزارة الحالية لتعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، لافتا إلى أن شركة اديس نموذج جيد للتعاون وأن النتائج التى حققتها مؤخرا ستسهم فى جذب استثمارات جديدة فى انشطة البحث والاستكشاف.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة اديس بدعم المهندس كريم بدوى للشركة وكذلك التعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والذى ساهم فى تحقيق الشركة هذه النجاحات.

ولفت إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة أعمال حفر الآبار الاستكشافية والتنموية فى ضوء الشواهد البترولية الواعدة والنتائج المبشرة لزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عملها خلال الفترة المقبلة.

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