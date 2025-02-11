الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم لقاء مع عددٍ من الشيوخ والعواقل بمدينتي حلايب وشلاتين

المنطقة الجنوبية
المنطقة الجنوبية العسكرية

التقى اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإستمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية.

وتناول اللقاء استعراض جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ خطط  التنمية الشاملة فى مختلف المجالات بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل وأبناء حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم والمستمر مع أبناء المحافظات الحدودية وتقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لهم.
 

 

من جانبهم أشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر الجنوبية وجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات، فضلًا عن إنجاز المشروعات التنموية لخدمة سكان المناطق الحدودية.

حضر اللقاء مسئولو الأجهزة التنفيذية والشعبية بمدينتى حلايب وشلاتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اركان حرب القوات المسلحة الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر الفريق أحمد خليفة القيادة العامة للقوات المسلحة سكان المناطق الحدودية مدينتى حلايب وشلاتين وزير الدفاع والانتاج

مواد متعلقة

القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية

في مثل هذا اليوم..تدمير نصف الأسطول الإسرائيلي من الغواصات أمام شواطئ إسكندرية

رحلة في عرين الأسد.. جولة «فيتو» داخل وحدات الصاعقة ترصد التدريبات الشاقة لصناعة الأبطال (فيديو وصور)

القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية

وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي

خبير إستراتيجي: ما يحدث بسوريا هو سيناريو لتغيير خريطة الشرق الأوسط لصالح الاحتلال

خبير إرهاب دولي: النظام السوري يحارب 26 فصيلا إرهابيا تم تدريبهم وتسليحهم لإسقاط الدولة

بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD"
ads

الأكثر قراءة

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

نائب يثير أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي، والحكومة ترد

السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان ضرورة تسوية أزمات لبنان وسوريا والسودان بوسائل سلمية

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

مفاجأة سارة لعلي معلول في الأهلي

التعليم تُصدر ضوابط جديدة لتسكين الطلاب في المدارس

منوعات

المزيد

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية