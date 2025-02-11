المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم لقاء مع عددٍ من الشيوخ والعواقل بمدينتي حلايب وشلاتين

التقى اللواء أركان حرب أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بإستمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية.

وتناول اللقاء استعراض جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة فى مختلف المجالات بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين.

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل وأبناء حلايب وشلاتين، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم والمستمر مع أبناء المحافظات الحدودية وتقديم كافة أوجه الرعاية والإهتمام لهم.



من جانبهم أشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود مصر الجنوبية وجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات، فضلًا عن إنجاز المشروعات التنموية لخدمة سكان المناطق الحدودية.

حضر اللقاء مسئولو الأجهزة التنفيذية والشعبية بمدينتى حلايب وشلاتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.