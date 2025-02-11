الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة الجمعة المقبلة

انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالكامل، باستثناء جزيرة الكريمات والحجارة وكفر الشيخ سعد، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2025 من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباح يوم السبت 15 فبراير 2025.
 

سبب قطع المياه

ويأتي هذا الإجراء بسبب وجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح، والذي يتطلب إجراء أعمال إصلاح وصيانة عاجلة.
 

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المعلنة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.
 

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.
 

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