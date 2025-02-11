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حوادث

الحبس 3 سنوات لعاطل في حيازة سلاح ناري واستعراض القوة بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل في حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بمنطقة السلام.


وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد بقيام شخص بالتشاجر وإصابة آخر وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام المتهم بحيازة سلاح ناري.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري وذخيرة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة حيازة سلاح

قالت مصادر قضائية إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 وضع عقوبات كبيرة بشأن حيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتي منتهية الترخيص ولم تجدد.

عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص
وأوضحت المصادر أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وأضافت: يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

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محكمة جنايات القاهرة حيازة سلاح ناري إستعراض القوة السلام قسم شرطة السلام

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