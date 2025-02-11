التحقيقات تكشف سبب انقلاب تريلا أعلى دائري المرج

كشفت تحقيقات نيابة المرج حول انقلاب سيارة نقل تريلا بدائري المرج أن السرعة الزائدة السبب، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما ادي الي وقوع الحادث.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان الحادث وقامت بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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