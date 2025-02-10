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محافظات

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

وكيلة مدرسة تقبل
وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها بالمدرسة،فيتو

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة الحسينية التعليمية في محافظة بالشرقية واقعة مثيرة للجدل بعد تداول مقطع فيديو من داخل المدرسة نشرته وكيلة المدرسة وتدعى"مس رضا"عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء قيامها بتقبيل يد وجبين زوجها في طابور الصباح وإهدائه بوكيه ورد واستقبلها زوجها “أشرف سمير”والذي يعمل مديرا لإحدى المدارس الابتدائية بابتسامة عريضة.

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تريند الحلويات الشهير يثير أزمة في الشرقية، ومعلمة أبو حماد أولى الضحايا (صور)

تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة 

وسط تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة فيما التقطت الميكرفون بطابور الصباح لتتحدث عن تقديرها لزوجها ومحبتها الشديدة له وعرفانها بما قدمه لأسرتهما ولعمله ولطلابه.

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وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها في طابور الصباح بالمدرسة، فيتو

وكانت المذكورة قد علقت علي مقطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية: "متستنيش يجبلك ورد، هاتي الورد وروحيلوا له، خليكِ سند له زي ما هو سند ليكِ".

النشطاء: المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء أخر

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع الفيديو علي نطاق واسع التى كان بطلتها وكيلة المدرسة وتدعى "رضا" حيث أبدى البعض استيائهم البالغ من المشهد حيث ان المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر فيما حاز مقطع الفيديو علي إعجاب وثناء البعض الآخر من رواد السوشيال ميديا حيث إن الزوجة قد اعدت مفاجأة لزوجها بسبب معاناته الشديدة مع المرض خلال الفترة الأخيرة حيث أرادت أن تخفف عنه التعب الجسدي ورفع الجانب المعنوي أو النفسي لزوجها بحد- قولهم.

وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها في طابورالصباح بالمدرسة،فيتو1
وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها في طابور الصباح بالمدرسة، فيتو

فتح تحقيق موسع في واقعة مدرسة الحسينية

من جهته أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الإدارة التعليمية التابعة لها المُعلمة فتحت تحقيقًا في الواقعة فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط.

تصفيق حارمن الطلاب والمعلمين،فيتو
تصفيق حار من الطلاب والمعلمين، فيتو

تريند الحلويات الشهير يثير أزمة في الشرقية، ومعلمة أبو حماد أولى الضحايا 

تريند الحلويات، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وقت سابق بواقعة مؤسفة تعرضت لها إحدى المعلمات بمدرسة تابعة لإدارة أبو حماد التعليمية في محافظة الشرقية لحادث اشتعال نيران في ملابسها أثناء احتفال مجموعة من طلابها (فتيات وصبية) بها بعد إهدائها الحلوى والشيكولاتة مسايرة منهم لـ«تريند حلويات المعلمين» الشهير المتداول منذ عدة أيام على نطاق واسع وسط حالة من السخط العام ومطالبات بمعاقبة المتسبب في إهانة المعلمة.

وكيلة المدرسة تثني علي زوجها،فيتو
وكيلة المدرسة تثني علي زوجها،فيتو

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله احتفال عدد من الطلاب بإحدى المعلمات على طريقة “تريند الشوكولاتة”

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر خلاله احتفال عدد من الطلاب بإحدى المعلمات على طريقة “تريند حلويات المعلمين” المتداول وقام  طالب برش "ثلج الأفراح" على المعلمة وسط أجواء احتفالية، إلا أنه سرعان ما تحول الحفل إلى حالة من الخوف والهلع والفزع بعدما تفاعلت المادة مع النار التي أشعلها طالب آخر ما أدى إلى اشتعال النيران بملابس المذكورة فيما لم تتعرض المعلمة لأي مكروه، حيث إن المادة سريعة الاشتعال ولكنها سرعان ما تنطفئ.

وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها في طابورالصباح بالمدرسة،فيتو3
وكيلة مدرسة تقبل يد وجبين زوجها في طابورالصباح بالمدرسة،فيتو3

أول رد من «التعليم» على واقعة اشتعال النيران بملابس معلمة ابوحماد

فيما أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الواقعة حدثت داخل سنتر خصوصي كائن بدائرة مركز أبوحماد، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية التابعة لها المعلمة قررت خصم 15 يوما من راتبها لثبوت مخالفة إعطاء درس خصوصي دون تصريح بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

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