الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية لـ "فيتو": حماس تناور بالرهائن لعدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار

تسليم الرهائن
تسليم الرهائن

قال الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: إن إعلان حركة حماس أمس تعليق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة ١٥ الشهر الجاري، هي مناورة سياسية نتيجة عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق، خاصة في عدد شاحنات البضائع والمواد البترولية والغرف المتنقلة والخيام.

وتابع: هذه المناورة ليتحرك الوسطاء للضغط على الاحتلال للتوقف عن المماطلة، ولكن أعتقد أن دفعة ١٥ الشهر الجاري ستتم في موعدها، وعلى الأرض تسير الأمور كما هي حيث سافر اليوم الدفعة العاشرة من المرضى والجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج، واستمرار الحركة بين الشمال والجنوب بشكل طبيعي.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب إنذاره الأخير، محددًا موعدًا نهائيًّا صارمًا السبت الساعة الـ12 ظهرًا، وبعدها وفق قوله"ستنتهي كل الرهانات، وستفتح أبواب الجحيم على مصراعيها".

وكان ترامب  قال صراحةً أمس: "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج رهينتين أو ثلاث نريدهم جميعًا، الآن.

فتصريحات ترامب جاءت بعد إعلان حماس تعليق عمليات الإفراج عن الرهائن، متهمةً إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق. 

وردًّا على ذلك، لمّح ترامب إلى إمكانية إلغاء وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدًا أن ستتخذ قرارها، لكنه شخصيًّا يرى أن المهلة يجب أن تكون حاسمة ونهائية.

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