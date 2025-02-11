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اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

واوارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%  عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 37128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.14%  عند مستوى 13138 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28%  عند مستوى 8659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17%  عند مستوى 11776 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21%  عند مستوى 3147 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الاثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد وصعد رأس المال السوقي بنحو  4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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