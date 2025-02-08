حبس سائق بتهمة سرقة أموال من مسكن سيدة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس سائق بتهمة سرقة أموال من مسكن سيدة بالزيتون 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – بعض المشغولات الذهبية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم



وبعد إرشاد الجاني تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.