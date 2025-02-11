الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديد تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

السكك الحديد
السكك الحديد
ads

ناشدت وزارة النقل، السادة المواطنين بالمشاركة معها  فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق  السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين، وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل، والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها، والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكك الحديدية الصحة العامة للمواطنين توعية الركاب والمواطنين تعطيل لمسير القطارات المظهر الحضاري مستوى الخدمات المقدمة مخاطر القاء المخلفات والقمامة

مواد متعلقة

النقل تكشف أهمية محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

المترو يواصل تلقى طلبات التوظيف بمشروع المونوريل وهذا آخر موعد للتقديم

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

تداول 17 ألف طن و960 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تعدل موعد قطار ٩٢٥ مكيف القاهرة طنطا خلال رمضان

وزير النقل يتابع انتظام حركة المترو مع عودة الدراسة

الخط الأخضر يطلق حملة تعريف لطلاب المدارس بوسائل النقل صديق البيئة

اقتصادية قناة السويس توقع عقود إنشاء ساحة شاحنات ذكية بميناء غرب بورسعيد
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

ترامب يواصل استفزازه قبل لقاء ملك الأردن: سيقبل بأخذ الفلسطينيين وربما أحجب المساعدات

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، تحرك مقلق في البطاطس والثوم وانخفاض البصل والفاصوليا

شديدة البرودة ومناطق تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

منوعات

المزيد

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

حفيد السلطان عبد الحميد يرد على ترامب: غزة ملك لجدي ومسجلة (فيديو)

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

بأمر ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

اشترى كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10- 02- 2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أداء الحج أو العمرة بتأشيرة عمل؟ أمين الفتوى يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية