اجتماعات مستمرة لحسم مستقبل جروس، وهؤلاء مرشحون

تواصل لجنة الكرة في نادي الزمالك اجتماعاتها المستمرة في الفترة الحالية لمناقشة مصير المدير الفني السويسري كريستيان جروس، في ظل تذبذب نتائج الفريق وتراجع الأداء العام.

يأتي ذلك بعد سلسلة من المباريات التي شهدت أداء غير متوقع من الفريق، مما دفع مجلس الإدارة إلى البحث عن الخيارات المتاحة لمستقبل الفريق.

وتناقش اللجنة حاليًا إمكانية استمرار جروس في منصبه أو اتخاذ قرار بالاستغناء عنه، في الوقت نفسه، يتم النظر في عدد من الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية للفريق في حال تقرر رحيله.

من بين الأسماء المطروحة يعود المدير الفني السابق للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي كان له دور كبير في نجاح الفريق في الفترة السابقة، حيث قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أيضًا يُعتبر معتمد جمال من الأسماء التي تلوح في الأفق، وهو المدير الفني الذي لديه خبرة كبيرة في الدوري المصري ويمكن أن يكون خيارًا مناسبًا لتولي المهمة.

إضافة إلى ذلك، تم طرح اسم البرازيلي روجير ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، والذي يمتلك خبرات دولية ومحلية قد تكون مفيدة في الفترة المقبلة، ميكالي يُعتبر من المدربين الذين لديهم قدرة على إدارة الفرق الشابة ويتميز بتطوير اللاعبين، وهو ما قد يعزز من فريق الزمالك في الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المناقشات المستمرة، يُنتظر أن تحسم لجنة الكرة قرارها قريبًا بشأن مصير جروس، في خطوة تهدف إلى وضع الفريق على المسار الصحيح واستعادة هيبته في المنافسات المحلية والأفريقية.

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