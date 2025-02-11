التصريح بدفن جثة فتاة أنهت حياتها خوفا من تعنيف شقيقها بسبب هدية الفلانتين

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق الخامس بسبب تعنيف شقيقها لها على سلسلة ذهبية كانت ترتديها، وأعتقد قيام شاب بجلبها لها بمنطقة إمبابة.

فتاة تنهى حياتها من الطابق الخامس بسبب الفلانتين فى إمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود متوفاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة فتاة عشرينية، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين قيامها بالقفز من بلكونة شقتها بالطابق الخامس.

وأضافت التحريات أن شقيق الفتاة شاهدها ترتدي سلسة ذهب، واعتقد الشقيق قيام شاب بإهدائها لها قبل “الفلانتين” فقام بالتعدي عليها بالضرب ليجبرها على الاعتراف.



وأوضحت التحريات أن الفتاة أفلتت منه وقفزت من الشرفة وتوفيت على الفور، وأُلقى القبض على شقيقها وجار مناقشة أسرتهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة..

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