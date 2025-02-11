الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رياضة

مفاجآت في الغائبين عن الزمالك أمام فاركو

الونش
الونش

 يغيب عن نادي الزمالك  بعض اللاعبين المهمين في مباراته المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري، وذلك بسبب الإصابات والإيقافات التي لحقت ببعضهم.

أول الغائبين هو عبدالله السعيد، الذي يعاني من إصابة بشد في عضلة السمانة، مما يجعله غير قادر على المشاركة في اللقاء.

كما يغيب محمود حمدي الونش بسبب عدم جاهزيته الفنية، إذ لا يزال في مرحلة التعافي بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

أما ناصر ماهر، فيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات، ما يعني أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في هذه المواجهة الهامة، وبجانب هؤلاء اللاعبين، يعاني كل من أحمد حمدي وحمزة المثلوثي من إصابات طويلة، مما يبعدهما عن المشاركة لفترة طويلة.

تستمر هذه الغيابات في التأثير على تشكيل الفريق، حيث يعول الجهاز الفني على اللاعبين المتاحين لتعويض غياب الأسماء البارزة، يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية رغم هذه الظروف الصعبة، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها الزمالك هذا الموسم.

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الزمالك فاركو الدوري المصري عبدالله السعيد محمود حمدي الونش

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