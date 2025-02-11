الثلاثاء 11 فبراير 2025
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صوم وفصح يونان النبي العظيم

يبدأ صوم يونان النبي فى جوف الحوت 3 أيام وعادة هذا الصوم يسبق الصوم الكبير ب 15 يوم، لذلك هذا الصوم اسمه صوم يونان النبي، لأنه يرمز للسيد المسيح له المجد الذي عبر بنا، كما عبر الحوت بيونان، وتم خلاص البشرية بالمسيح على عود الصليب وقيامته بذاته من الأموات، كذلك نتذكر صوم المدينة العظيمة نينوى التي كانت في القديم عاصمة الامبراطورية الاشورية العراق.

وكانت أعظم بلاد العالم في ذلك الوقت. فصارت نينوى مثلًا رائعًا وحيًا عن التوبة الصادقة هى وملكها الذى لبس المسوح بعد أن خلع رداء الملكى ولبس المسوح وجلس على الرماد، لكي نخلغ إرادتنا البشرية ونلبس إرادته الإلهية الملكوكية، لكي يهبنا الإنسان الجديد على صورته. وكان سلاحها الوحيد الصلاة والصوم.

 

نحن الآن نصوم صوم يونان النبى ثلاث أيام وليس صوم أهل نينوى كما يعتقد البعض من البسطاء، ونلاحظ فى هذا الصوم الوحيد الذى يأخذ لقب فصح بعد عيد الفصح الكبير، مثل الصوم الكبير الذى ينتهى بالفصح أى عيد القيامة المجيد، دون باقية الأصوام.
 

قصة يونان النبى لم يذكرها فقط سفره فى الكتاب المقدس، ولكنها فى سجل ملوك بنى إسرائيل، فنجدها فى (سفر ملوك 25:14 ) وهنا يعلن اسمه واسم أبيه ومكان إقامته، وحياته على الأرض كانت ما يقرب عن مائة عام، بل أسم ملك المدينة الذى عاش فيها وحكمها فى ذلك الحين.

ونجد ذكرها فى العهد الجديد أيضًا على لسان السيد المسيح نفسه يقول “جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آيةٍ إلا آية يونان النبى”، وفى إنجيل متى 12 يؤكد حقيقة دخوله إلى جوف الحوت.
 

عيد الميلاد المجيد

 

وأختم مقالي بهذا القديس العظيم يونان الذى كان رمزًا للسيد المسيح له المجد فى قيامته وقذفه، وسفره هو سفر التوبة الحقيقية وترك الخطية، وترتيب الكنيسة لهذا الصوم فى هذا الوقت بالذاث ليس عبثًا..
ليه قبل الصوم الكبير بأسبوعين، كتمهيد ولكى تعد النفس البشرية لكي تبدأ الرحلة إلى الملكوت السماوى عن طريق التوبة، ونبذ الخطية التى أفسدت العلاقة بين الله والإنسان، بل جعلته مطرودًا من وجه الرحمة الإلهية، بعد أن دمرت كل طاقاته وقوته واصابته بالقبح بعد أن كان مخلوقًا على صورة الله ومثاله وهياكله القدوس.

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التوبة الصادقة الصلاة والصوم الصوم الكبير القيامة المجيد صوم يونان يونان النبي
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