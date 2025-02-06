ريم البارودي تكشف كواليس وأسرار لأول مرة في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة العاشرة مساء الإثنين المقبل ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، الفنانة ريم البارودي والتي تفتح قلبها وتكشف كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، ومشاريعها الفنية في المستقبل.

تتحدث ريم البارودي ولأول مرة عن الزواج الأول أحلى أم الزواج الثاني، وتكشف حقيقة زواجها الثاني، وعن تعرضها للصدمة لوفاة والدها وتصرح أن الوسط لم يقف جانبها في وفاة والدها سوى زينة، وهل قام أحمد سعد بتقديم واجب العزاء في وفاة والدها؟.

وترد ريم البارودي، على السؤال الصعب هل تصالحت مع سمية الخشاب؟ وتكشف رأيها في الوسط الفني وهل هي محبوبة أم مكروهة، وترد على إشاعة أنها تعرضت للخطف، كما تتحدث عن المكان الوحيد التي ترتاح فيه.

مسلسل حد فاصل

تتحدث البارودي كذلك عن آخر أعمالها الفنية مسلسل "حد فاصل" والذي عرض على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا، وتؤكد أن اسمها لابد أن يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصًا بعد مسلسلي الرحايا والباطنية.

تجيب الفنانة كذلك على سؤال "مين اللي مخاصم التانى.. إنتي ولا السينما؟، ورأيها في لايفات المشاهير على التيك توك لجذب الأموال؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.

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