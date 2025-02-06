الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ريم البارودي تكشف كواليس وأسرار لأول مرة في "واحد من الناس"

ريم البارودي مع الإعلامي
ريم البارودي مع الإعلامي عمرو الليثي، فيتو

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة العاشرة مساء الإثنين المقبل ببرنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، الفنانة ريم البارودي والتي تفتح قلبها وتكشف كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، ومشاريعها الفنية في المستقبل.

تتحدث ريم البارودي ولأول مرة عن الزواج الأول أحلى أم الزواج الثاني، وتكشف حقيقة زواجها الثاني، وعن تعرضها للصدمة لوفاة والدها وتصرح أن الوسط لم يقف جانبها في وفاة والدها سوى زينة، وهل قام أحمد سعد بتقديم واجب العزاء في وفاة والدها؟.

 

وترد ريم البارودي، على السؤال الصعب هل تصالحت مع سمية الخشاب؟ وتكشف رأيها في الوسط الفني وهل هي محبوبة أم مكروهة، وترد على إشاعة أنها تعرضت للخطف، كما تتحدث عن المكان الوحيد التي ترتاح فيه.  

 

مسلسل حد فاصل

 

تتحدث البارودي كذلك عن آخر أعمالها الفنية مسلسل "حد فاصل" والذي عرض على إحدى المنصات الرقمية وحقق نجاحًا كبيرًا، وتؤكد أن اسمها لابد أن  يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصًا بعد مسلسلي الرحايا والباطنية.

 

تجيب الفنانة كذلك على سؤال "مين اللي مخاصم التانى.. إنتي ولا السينما؟، ورأيها في  لايفات المشاهير على التيك توك لجذب الأموال؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريم البارودي الفنانة ريم البارودي برنامج واحد من الناس عمرو الليثي
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

رئيس بارادو الجزائري يحسم موقف انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء البسيوني

منوعات

المزيد

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

6 خطوات للحصول على لوحة معدنية مميزة لسيارتك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية