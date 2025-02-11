زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال المغرب

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 5.1 درجة وقع بالقرب من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب.

ولم ترد أنباء رسمية عن سقوط ضحايا.

وشعر السكان بالهزة حتى المناطق التي تبعد 200 كيلومتر جنوبي مركز الزلزال، بما في ذلك العاصمة الرباط.

وفي سبتمبر 2023، أودى زلزال بقوة 6.8 درجة بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية جنوبي مراكش، وكان ذلك الزلزال هو الأكثر إزهاقًا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.

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