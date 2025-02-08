السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتؤكد دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

رحبت مصر بصدور المرسوم الرئاسي بجمهورية لبنان، بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني. 

وثمنت مصر هذه الخطوة الهامة، والتى ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذى يستحقه.

تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق

ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره. 

أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن 

كما أكدت مصر، أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان التشكيلة الحكومية التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة البرلمان اللبناني البرلمان اللبناني الشعب اللبناني الدعم للبنان

مواد متعلقة

بدر عبد العاطي يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية سيشل

اتصالات مكثفة لعبد العاطي مع عدد من وزراء الخارجية العرب لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين

عبد العاطي: نرفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

قصة الحفار "سايبم 10000".. هل يصبح مفتاح تحقيق طفرة في إنتاج الغاز؟

الزمالك يقيد أحمد الجفالي وصلاح مصدق في القائمة المحلية والأفريقية

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

الغضب يجتاح إسرائيل بسبب إلقاء الأسرى كلمات على منصة التسليم

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية