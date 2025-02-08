مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتؤكد دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار

رحبت مصر بصدور المرسوم الرئاسي بجمهورية لبنان، بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتتطلع لحصول التشكيلة الحكومية الجديدة على ثقة البرلمان اللبناني.

وثمنت مصر هذه الخطوة الهامة، والتى ستسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق واستعادة وضعه الإقليمي الذى يستحقه.

تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق

ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان خطوة هامة نحو بدء مرحلة جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، ويحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.

أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن

كما أكدت مصر، أنها ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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