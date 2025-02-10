رجعت كأني بنت 18 سنة، صابرين: قصة حبي لعامر الصباح استمرت 30 عاما (فيديو)

قالت الفنانة صابرين: "أولادي كانوا رافضين فكرة زواجي ومكنوش متقبلين الموضوع لكن زوجي عامر الصباح قدر يحتويهم ويتواصل معاهم بسرعة، وانا كمان أشاركهم حياتي وعمري ما كدبت عليهم، وكان مر الانفصال عن والدهم فترة كبيرة فالأمر في النهاية تم قبوله من جانبهم".

قصة حب صابرين وعامر الصباح

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "جمعني قصة حب بعامر الصباح استمرت 30 سنة وهو ترتيب ربنا إننا نرتبط ونتجوز بعد كل الفترة دي".

رجعت كأني بنت 18 سنة.. صابرين تكشف قصة حبها لـ عامر الصباح: استمرت 30 سنة#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON @sabrien pic.twitter.com/xmo08PyFZR — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) February 10, 2025

تأثير زواج صابرين من عامر الصباح

ولفتت صابرين: "عامر الصباح لا يصدق ترتيب ربنا في ارتباطنا وزواجنا بعد قصة حب استمرت 30 سنة، الذكريات اللي كانت بيننا كلها رقي وحب واحترام وهو كان عطوف وحنين وهو من عائلة محترمة، ولما حصل اللقاء بعد 35 سنة انا رجعت كإني بنت 18 سنة تاني"



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