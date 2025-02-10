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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على دونكاستر 1-0 في الشوط الأول

كريستال بالاس
كريستال بالاس

كأس الاتحاد الإنجليزي، تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره دونكاستر روفرز بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد بيل فو ايرث، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف كريستال بالاس في الشوط الأول عن طريق دانيال مونوز في الدقيقة 32.

تشكيل كريستال بالاس ضد دونكاستر روفرز

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فيما أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرعة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، والتي غابت عنها الصدامات النارية.

مانشستر سيتي يواجه بليموث قاهر ليفربول 

وسيلتقي مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد مع بليموث أرجايل، الذي أطاح بليفربول من البطولة بالفوز عليه (1-0) في الدور الرابع.

فيما سيواجه مانشستر يونايتد فريق فولهام بملعب أولد ترافورد، بينما يصطدم نيوكاسل يونايتد ببرايتون.

وسيخرج وولفرهامبتون لمواجهة بورنموث في عقر داره، فيما سيستقبل أستون فيلا على ملعب فيلا بارك فريق كارديف سيتي.

نتائج قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي 

وجاءت قرعة الدور الخامس على النحو التالي:

بريستون × بيرنلي

أستون فيلا × كارديف سيتي

دونكاستر أو كريستال بالاس × ميلوول

مانشستر يونايتد × فولهام

نيوكاسل × برايتون

بورنموث × وولفرهامبتون

مانشستر سيتي × بليموث

إكستر سيتي أو نوتنجهام فورست × إبسويتش تاون
 

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