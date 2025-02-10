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أخبار مصر

وداعًا استمارة 6، خبر سار من الوزير بشأن قانون العمل الجديد

وزير العمل، فيتو
وزير العمل، فيتو

زف محمد جبران، وزير العمل، بشرى سارة إلى العمال المصريين بشأن بنود قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القانون في طريقه إلى المناقشة في مجلس النواب.

 

القضاء على السخرة في العمل

وقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع بقناة "TeN"، إن قانون العمل الجديد يقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش وينظم أحوال العمالة غير المنتظمة.
 

توجيهات السيسي

وأضاف: "الرئيس السيسي في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال".
 

 

انتهاء استمارة 6

وأشار وزير العمل إلى أن القانون سوف يحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة للاستثمار جيدة حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا "استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي في حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته".

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