اليوم، انطلاق المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت عنوان "ما خلف المشهد في تطور وتحديث المعامل".

انطلاق المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور ياسر زيتون، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويشهد المؤتمر حضور نخبة من خبراء التحاليل الطبية من مختلف الجامعات المصرية، منها القاهرة (طب القصر العيني)، الإسكندرية، أسيوط، المنيا، بنها، الفيوم، المنصورة، بني سويف، المنوفية، الزقازيق، والأزهر، إلى جانب ممثلين عن المعامل المركزية بالقوات المسلحة، معامل مستشفيات الشرطة، والمعامل المركزية بوزارة الصحة.

ويناقش المؤتمر على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، محاضرات علمية لأحدث المستجدات في مجال التحاليل الطبية، من اختبارات جديدة، وأجهزة حديثة، وأبحاث متطورة تهدف إلى تحسين سرعة التشخيص ومتابعة استجابة المرضى للعلاج، مما يساهم في تقديم خدمات طبية أكثر دقة وكفاءة للمرضى في مصر.

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