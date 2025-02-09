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دين ودنيا

رمضان عبد المعز: حسن الخلق والصيام من أعظم الأعمال في شهر شعبان (فيديو)

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن شهر شعبان هو شهر الرضا والرضوان، والخيرات والبركات، حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فرصة عظيمة للمؤمنين للقيام بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. 

رمضان عبد المعز: من أحب الأعمال في هذا الشهر السعي في قضاء حوائج الناس

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن من أحب الأعمال في هذا الشهر السعي في قضاء حوائج الناس، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه".  

وأضاف أن من أفضل الأعمال التي يمكن للعبد أن يحرص عليها حسن الخلق، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "ما من شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق".

ودعا الشيخ رمضان عبد المعز الجميع إلى التعامل بخلق حسن مع الناس جميعًا، قائلًا:  "وخالق الناس بخلق حسن، وليس المسلمين فقط، بل كل الناس".  

وأضاف أن للصائمين بابًا خاصًا في الجنة يُدعى "الريان"، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، مشيرا إلى  أن القيام من أعظم العبادات، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:  "شرف المؤمن قيامه بالليل".

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