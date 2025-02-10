الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وفيورنتينا،
إنتر ميلان وفيورنتينا، فيتو

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيورنتينا، مساء اليوم الإثنين، بملعب جيوزيبي مياتزا، في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، فيما يقع فيورنتينا بالمركز السادس برصيد 42 نقطة.

إنتر ميلان يسعى للثأر من فيورنتينا 

إنتر ميلان بقيادة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يبحث عن الثأر من الفيولا فيورنتينا بعد خسارته بثلاثية نظيفة، يوم الخميس الماضي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 14 من عمر المسابقة.

تشكيل إنتر ميلان ضد فيورنتينا 

ويبدأ النيراتزوري مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

يان ‫سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، أوجوستو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.‬

تشكيل فيورنتينا أمام إنتر ميلان 

في المقابل، يدخل فيورنتينا اللقاء بتشكيل كالآتي:

دي خيا، مورينو، بونجراتشيتش، رانييري، جوسينس، دودو، ماندراجورا، ريتشاردسون، باريسي، بيلتران، مويس كين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي انزاجي سيموني انزاجي

مواد متعلقة

نابولي يتعادل مع أودينيزي 1-1 ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، لاتسيو يكتسح مونزا بخماسية

كولو مواني يحقق رقما قياسيا مع يوفنتوس

فيورنتينا يضرب إنتر ميلان بثلاثية في مباراة مؤجلة بالدوري الإيطالي (صور)
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد الجفالي ويقدمه للجمهور (فيديو)

ترامب يحرق غزة، تحرك عاجل من جيش الاحتلال بعد رفض حماس تسليم الأسرى

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية