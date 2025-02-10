التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيورنتينا، مساء اليوم الإثنين، بملعب جيوزيبي مياتزا، في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، فيما يقع فيورنتينا بالمركز السادس برصيد 42 نقطة.

إنتر ميلان يسعى للثأر من فيورنتينا

إنتر ميلان بقيادة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يبحث عن الثأر من الفيولا فيورنتينا بعد خسارته بثلاثية نظيفة، يوم الخميس الماضي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 14 من عمر المسابقة.

تشكيل إنتر ميلان ضد فيورنتينا

ويبدأ النيراتزوري مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

يان ‫سومير، بنجامين بافارد، أتشيربي، باستوني، دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتاريان، أوجوستو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.‬

تشكيل فيورنتينا أمام إنتر ميلان

في المقابل، يدخل فيورنتينا اللقاء بتشكيل كالآتي:

دي خيا، مورينو، بونجراتشيتش، رانييري، جوسينس، دودو، ماندراجورا، ريتشاردسون، باريسي، بيلتران، مويس كين.

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